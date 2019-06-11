11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı, M.O.'nun baltayı vurmaya çalıştığı kamyonetin plakasının ve sürücüsünün tespit edilemediğini gerekçe göstererek, silahla tehdit suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalıştığı gerekçesi ile Silahla tehdit suçundan tutuklandıktan 17 gün sonra tahliye edilen otomobil sürücüsü M.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, M.O.'nun, Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamenin, M.O.'nun 9 Mayıs 2019 tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünü, kendisini sıkıştırdığı gerekçesi ile aracında taşıdığı baltayı tehdit etmek amacıyla kamyonet sürücüsüne doğru salladığı savunuldu.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
Kamyonetin sürücüsünün kimliğinin tespit edilemediği bilgisine yer verilen iddianamede, otomobilin sürücüsü şüpheli M.O.'nun bir eli direksiyonda iken diğer eliyle baltayı vurmak amacı ile kamyonete doğru salladığı, bu haliyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtildi. M.O.'nun başka bir suçun meydana geleceğini ön görmesine rağmen hareketini sürdürdüğü kaydedilen iddianamede, M.O.'nun, Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
"SİLAHLA TEHDİT" SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK VERİLDİ
M.O. hakkında olayda kullanılan ancak ele geçirilemeyen balta ile kamyonet sürücüsünü tehdit ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma da takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli M.O.'nun kamyonet sürücüsüne yönelik eyleminin tehdit oluşturduğunu belirtti. Tehdit suçu oluşmasına rağmen suçun mağdurunun tespit edilemediği, aracının plakasının tespit edilemediğini gerekçe gösteren savcı, muhatabı olmayan bir tehdit suçunun oluşamayacağını gerekçe göstererek, bu yönde kovuşturma yürütülmesine yer olmadığına karar verdi.
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