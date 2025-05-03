İstanbul'da tekstil atölyesinde korkutan yangın!

İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA ve İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI Öte yandan, binada ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.