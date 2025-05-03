İstanbul'da tekstil atölyesinde korkutan yangın!
İstanbul Esenyurt'ta, 5 katlı bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede buludu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi
İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan, binada ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.