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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da sağanak yağış

        İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

        İstanbul'da beklenen sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 05:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 05:36
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        İstanbul'da sağanak yağış
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        Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.

        İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırdı. İHA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde çiseleyen yağmur, gece yarısından itibaren yerini sağanağa bıraktı. Sağanak yağış birçok ilçede etkili oldu.

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