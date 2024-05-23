İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu geçici bir süreliğine kapatıldı. Metro İstanbul'dan açıklama geldi.
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.