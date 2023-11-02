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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da metro bir günde 3 milyon yolcu taşıdı

        İstanbul'da metro bir günde 3 milyon yolcu taşıdı

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılında Metro İstanbul, tarihinde ilk defa üç milyon yolculuk barajını aşarak 3 milyon 119 bin 637 yolcu taşıdı. Metrolarda aynı gün, 8 farklı hatta en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak hat bazlı yolcu taşıma rekorları da kırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:27
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        İstanbul'da metro bir günde 3 milyon yolcu taşıdı
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        İstanbul’un kurtuluşunun 100'üncü yılında metroda tarihinde ilk defa üç milyon yolculuk barajı aşılarak 3 milyon 119 bin 637 yolcu taşındı. 6 Ekim'de, metroda 8 farklı hatta en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.

        Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, Üsküdar istasyonunda rekor günün 3 milyonuncu yolcusu Ayşe Nur Sarıalan ile bir araya geldi.

        Günün anısına 3 milyonuncu yolcu olan Ayşe Nur Sarıalan’a, hediyelerini takdim eden Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy “Yolcu sayımızı artırmaya ve rekorlar kırmaya devam edeceğiz” dedi.

        Metro İstanbul'un 3 milyonuncu yolcusu olan Ayşe Nur Sarıalan, "Çok şaşkınım açıkçası, hiç beklemediğim bir şeydi. Güzel bir tevafuk oldu benim için. Bulgurlu'da oturuyorum. Her sabah işe gitmek için ve akşam eve dönerken kullanıyorum metroyu." şeklinde konuştu.

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        #istanbul
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        #metro istanbul
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