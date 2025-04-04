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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET KAMERADA! Taksi şoföründen kadın yolcuya feci darp | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Taksi şoföründen kadın yolcuya feci darp!

        İstanbul Esenyurt'ta, taksiye binen kadın yolcu, şoför tarafından darp edildi. Gözaltına alınan şüpheli Muhsin D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:23
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        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksiye binen Efnan Hacer D. ve arkadaşı ile şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        TOKAT ATARAK DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada taksici, ön koltukta oturan Efnan Hacer D.'ye saldırdı. Taksi şoförü Hacer D.'yi tokat atarak darp etti.

        TAKSİ ŞOFÖRÜ YAKALANDI

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        Olay sırasında yoldan geçen bir kişi tarafları ayırmaya çalıştı. Olayın ardından Hacer D.'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli taksici Muhsin D. yakalandı.

        'KASTEN YARALAMADAN' ADLİYEYE SEVK

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Muhsin D. 'Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan taksi içerisinde ve dışında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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