İstanbul'da "Allah-u Ekber" diyen karga
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde vatandaşlar, ilginç bir ana tanıklık etti. Gürpınar sahilinde ağaçta duran bir karganın çıkardığı "Allah-u Ekber" benzeri sesi görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, karganın defalarca çıkardığı "Allah-u Ekber" sesini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Giriş: 14.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:29
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Beylikdüzü'nün Gürpınar sahilinde gezmeye çıkan vatandaşlar ağaçta duran bir karganın "Allah-u Ekber" benzeri ses çıkardığını fark etti.
Vatandaşlar, karganın defalarca "Allah-u Ekber" sesini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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