Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

        İstanbul'da akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:24 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentte mesai bitimi ve okulların da dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette etkili olan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu sürüyor. Beylikdüzü'nde meydana gelen kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapanması da bölgede trafiği durma noktasına getirdi.

        REKLAM

        Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu nedeniyle de araçlar yavaş ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Acıbadem ve Altunizade mevkisinde araçlar güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu Ankara istikametinde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar çift yönlü trafik ağır seyrediyor.

        Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

        Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e ulaştı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Habertürk Anasayfa