İstanbul'da 3 ilçede ağaçlık alan yangını: Alevler söndürüldü
İstanbul'un Avcılar, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
İstanbul'un Avcılar, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.
AVCILARFotoğraf: AA
Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ekipler, alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışması yaptı.Fotoğraf: İHA
Bu arada, Marmaray'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Halkalı-Bahçeşehir arasında işleyen Marmaray trenlerimiz, hatta yakın bir noktada çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı karşılıklı olarak hizmet veremeyecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.
TUZLA
Tuzla'da, Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ağaçlık alana da sıçradı.Fotoğraf: AA
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.
Yoğun dumanın farklı ilçelerden görüldüğü yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yaptı.
ÜMRANİYEFotoğraf: AA
İlçede Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta, çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları hortumla su sıkarak yangını söndürmek istedi. Alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.
2 ARAÇ HASAR GÖRDÜFotoğraf: AA
Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek bölgeden uzaklaştırdı.
Ağaçların yanındaki tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı. Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Park halindeki aracı yangında hasar gören Yaşar Şahin, "Bir yakınımın nikahındaydık, geldiğimizde araba bu haldeydi. Çalılıklardan yangın çıkmış ama muhtemelen sigara izmariti atmışlar. Nikah Sarayı'nda marketin önü diye anons edildi. Marketin önü diye duyunca oralı olmadım. Nikah bitip dışarı çıktığımda dumanları gördüm. Araçta çok büyük bir hasar yok." diye konuştu.
Geldiğinde yangının yeni başladığını ifade eden Veysel Yarıcı da "Bir arkadaşın sigara attığı söyleniyor ama kimin attığı belli değil. Daha sonra alevler yükselince buradaki görevliler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştılar. Daha sonra itfaiye geldi." ifadelerini kullandı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.