İstanbul'da 3 ilçede ağaçlık alan yangını

İstanbul'un Avcılar, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.

AVCILAR

Fotoğraf: AA

Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ekipler, alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışması yaptı.

Fotoğraf: İHA

Bu arada, Marmaray'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Halkalı-Bahçeşehir arasında işleyen Marmaray trenlerimiz, hatta yakın bir noktada çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı karşılıklı olarak hizmet veremeyecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.