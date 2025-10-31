İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi! 31 Ekim 2025 Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ekim Cuma günü İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 31 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...