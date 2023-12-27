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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Bienali'nde yönetim değişiyor

        İstanbul Bienali'nde yönetim değişiyor

        İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018'de İKSV Güncel Sanat Projeleri'nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere İKSV'deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarıyla ayrılma kararı aldı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:02
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        İstanbul Bienali'nde yönetim değişiyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) 2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarıyla ayrılma kararı aldı.

        Vakıftan yapılan açıklamada Bienale ve İKSV’ye bugüne kadarki katkıları için Bige Örer’e teşekkür edilirken 18. İstanbul Bienali için hazırlıklar, bienal ekibinin koordinasyonunda, planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Yeni direktörün belirlenme sürecine dair duyurunun ilerleyen günlerde yapılacağı açıklandı.

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        Bige Örer hakkında

        İstanbul’da doğan Bige Örer, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve sosyoloji alanlarında eğitim gördü. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndaki çalışma hayatı boyunca İstanbul Bienali’nin on bir edisyonunda görev aldı. Direktörlüğünü üstendiği yıllar içerisinde bienal, sergilenen eser hacmi, yeni mekân keşifleri ve 500 bini aşan izleyici sayıları açısından gelişim gösterdi. Örer, bienalin çocuklar ve gençler başta olmak üzere daha geniş kitlelere erişmesi için programlara önayak oldu. Zaman Makinesi ile Renkli Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri başlıklı çocuk kitabını Süreyyya Evren’le birlikte hazırladı, İstanbul Bienali’nin çocuk kitapları serisini destekledi. Türkiye’nin farklı illerinde ve yurtdışında işbirlikleri geliştirerek bienalin farklı programlarının İstanbul dışında da birçok kişi ve kurumla buluşmasına katkı sağladı.

        Örer, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı ile SaDe Sanatçı Destek Fonu’nun kuruluşunda; Cité des Arts Türkiye Atölyesi Misafir Sanatçı Programı’nın, Venedik Sanat ve Mimarlık Bienallerinde Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunda görev aldı. 2022’de Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda Füsun Onur’un Evvel zaman içinde… sergisinin küratörlüğünü üstlendi. Diğer küratoryal projeleri arasında Aylaklar (Institut français Istanbul, 2017), Çizgisel Aşkınlık (Cansu Çakar, Darat al Funun, 2016) ve Agorafobi (13. İstanbul Bienali ve TANAS, Berlin, 2013) yer alıyor. Örer ayrıca, Be Mobile-CreateTogether!, CultureCIVIC gibi çok sayıda uluslararası kurumun ortaklığına dayanan projelerde rol aldı.

        Birçok sivil toplum örgütü, akademisyen ve farklı disiplinlerden uzmanla birlikte çalışmalar yürüten Örer, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tasarım Yüksek Lisans Programı ile İstanbul Bienali’nin ortak projesi olan Küratoryal Çalışmalar Seminerleri’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bienaller hakkında çeşitli yayınlarda yazıları yayımlandı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler verdi. Örer, uluslararası pek çok sanat kurumunda danışman ve jüri üyesi olarak görev yaptı. Uluslararası Bienaller Birliği’nin, 2013’ün mart ayındaki kuruluşundan bu yana başkan yardımcılığını üstleniyor. Aynı zamanda birliğin PASS adlı dergisinin editoryal ve programlama kurulunun üyesi.

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        #İKSV
        #İstanbul Bienali
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Bige Örer
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