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        Haberler Gündem İnanç İstanbul bayram namazı 2024: İstanbul bayram namazı vakti ile İstanbul'da bayram namazı ne zaman kılınacak?

        İstanbul bayram namazı saati: İstanbul'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        9 Nisan günü Ramazan Bayramı arifesi olarak kutlanırken aynı zamanda ay boyunca oruç tutan Müslümanlar için orucun son günü. Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü kılınacak bayram namazı ile sabahın erken saatlerinde başlayacak. Peki, İstanbul'da bayram namazı ne zaman? İşte, İstanbul bayram namazı saati 2024...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:23
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        10 Nisan Çarşamba günü tüm cemaat sabah saatlerinde hep beraber bayram namazı kılarak, Ramazan bayramının gelişini kutlayacak. Bu kapsamda başta İstanbul'da olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri araştırılıyor. İşte, İstanbul bayram namazı saati 2024...

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        İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ramazan Bayramı namazı, bayramın ilk günü yani 10 Nisan Çarşamba günü kılınacak.

        İstanbul bayram namazı saati: 07.04

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

        Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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        BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?

        - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        - İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?

        - İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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        NAMAZ KILMAK KİMLERE FARZDIR?

        Diyanet, namaz konusunda Müslümanlara düşen yükümlülükleri şu cümleler ile açıklıyor;

        Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına ermiş her Müslüman’a namaz farzdır. Bu şartları taşımayan kimse namazla mükellef değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadiste çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kimselerden sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir.

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        Bazı durumlarda sağlık sorunu olanlardan da namaz düşer. Hanefîler'e göre, sadece başını hareket ettirerek dahi namaz kılmaya gücü yetmeyecek derecede rahatsız olan kimseye bir şey gerekmez.

        Eğer bu hastalıktan ölürse, kılamadığı namazları kaza etme imkânı bulamadığı için borçsuz olarak Allah’ın huzuruna çıkmış olur. İyileşmesi durumunda; kılamadığı namazları bir günlük (beş vakit) namazı geçmezse, kaza etmesi gerekir. Sayı bundan daha çok olursa sahih olan görüşe göre, o kimseye kaza gerekmez.

        Baygın kalan kişi için de baygınlık süresine göre aynı hükümler geçerlidir. İmam Şâfiî, bayılmanın tam bir namaz vakti sürmesi hâlinde de kaza gerekmeyeceğini söylemiştir.

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        Hayatını yatalak olarak geçiren kişi, eğer yataktan kalkıp abdest alamıyorsa veya abdest aldıracak birini bulamıyorsa yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde üzerine teyemmüm eder. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkân bulamayan kişi, kendisine yardım edecek kimse de olmadığı takdirde yerinden doğrulmadan, yüzünü çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek yattığı yerde namazını îma ile kılar.

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        Hastalığından dolayı kendi başına teyemmüm edemeyen ve bu konuda kendisine yardım edecek birini de bulamayan kişi kendisini abdestli gibi sayarak isterse namazını îma ile kılar; isterse de kazaya bırakır; iyileşmesi hâlinde kaza eder, iyileşmeme durumunda ise kendisinden yükümlülük düşer.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Kurban Bayramı: 15 Haziran 2024 Cumartesi

        Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

        Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

        Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

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