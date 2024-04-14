İstanbul barajlarında son durum: İSKİ açıkladı! 14 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'da baraj doluluk oranları, bu 16 milyonluk büyük şehir için dikkatle takip edilen önemli konulardan biridir. Son aylarda yaşanan kuraklığın ardından, İstanbul barajlarının su seviyelerindeki artış devam etmektedir. İşte, 14 Nisan 2024 tarihli İstanbul barajlarının doluluk oranlarına ilişkin güncel İSKİ verileri...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki su seviyelerini her gün kamuoyu ile paylaşıyor. Yakın geçmişte ciddi düşüşler yaşayarak tehlike sinyalleri veren İstanbul barajlarının doluluk oranları artış gösteriyor. İşte, 14 Nisan Pazar günü itibarıyla İSKİ'nin yayınladığı verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları...
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14 NİSAN PAZAR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 81.4 seviyelerine ulaşmış durumda.
Geçen sene bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 44.38 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Alibey: 66,91
Büyükçekmece: 76,22
Darlık: 86,67
Elmalı: 88,38
Istrancalar: 43,54
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Kazandere: 74,88
Pabuçdere: 74,18
Sazlıdere: 60,37
Terkos: 86,19
Ömerli: 91,99