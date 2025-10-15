İstanbul baraj doluluk oranı: 15 Ekim İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk belli oldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 15 Ekim barajlardaki oran yüzde 30 seviyesinin altında. Peki İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından baraj doluluk oranı duyuruldu. Vatandaşlar İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
- 2
15 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da 15 Ekim tarihinde yüzde 24,96 seviyelerinde ölçüldü.
- 3
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 15,76
Darlık barajı 38,93
Elmalı barajı 49,74
Terkos barajı 30,43
Alibey barajı 14,19
Büyükçekmece barajı 29,68
Sazlıdere barajı 27,47
-