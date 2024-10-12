İstanbul Alibeyköy'de elektrik direği patlayınca zor anlar yaşandı
İstanbul'da sağanak yağışların ardından Alibeyköy'de elektrik direğinin patlamasıyla alevler adeta göğe yükseldi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi, çevre mahallelerde elektrikler kesildi
Giriş: 12.10.2024 - 23:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 07:35
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy mahallesindeki bir sokakta elektrik direği şiddetli bir şekilde patladı. Patlamayla alevler etrafı aydınlatırken paniğe yol açtı.
ELEKTRİKLER KESİLDİ
Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Patlamanın olduğu çevre mahallelerde elektrikler kesildi.
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