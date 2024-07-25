İstanbul açıklarında patlayıcı yüklü jet ski bulundu
İstanbul Çatalca açıklarında patlayıcı yüklü jet ski bulundu. Ukrayna Donanması'na ait olduğu değerlendirilen jetski incelemeye alındı.
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Çatalca'nın Akalan Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar bir jet ski farketti.
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Cankurtaranlar, jet skinin donanımının farklı olduğunu anlayınca jandarma ekiplerine haber verdi.
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Ekipler olay yerine gelerek araç üzerinde incelemelerde bulundu.
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Yapılan ilk incelemelerde, üzerinde birden fazla kamera, askeri donanımlar ve patlayıcı madde olduğu belirlenen jet ski'nin Ukrayna donanmasına ait olduğu ve sürüklenerek İstanbul Çatalca sahiline ulaştığı düşünülüyor.
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İlk incelemeler tamamlandıktan sonra bomba yüklü araç kriminal inceleme yapılmak üzere askeri tesise götürülecek.
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.
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Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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