İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Geçtiğimiz gün yüzünü gösteren kar yağışının bugün de etkili olup olmayacağı İstanbullular tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul kar yağışı uyarısı geldi. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaları haberimizde derledik.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan havanın çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı