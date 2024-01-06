İstanbul'a kar geliyor! Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'nin bilgilendirmesine göre hafta sonu soğuk hava dalgası etkili olacak. Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışlar Türkiye genelinde görülecek. Hafta sonu, ayrıca Marmara ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülmesi bekleniyor.