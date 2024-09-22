Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailliler, Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi | Dış Haberler

        İsrailliler, Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

        İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteri yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 01:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.

        • 2

          Tel Aviv'de bu hafta da bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talebini yineledi.

        • 3

          İsrail bayraklarıyla Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan protestocular, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresinde gösteri yaptı.

        • 4

          Tel Aviv ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

        • 5

          Esir aileleri, İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayarak, Hizbullah ile artan savaş ihtimali nedeniyle ateşkes anlaşması konusunda karamsar olduklarını dile getirdi.

        • 6

          MÜZAKERELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

          İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

        • 7

          Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        • 8

          İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

        • 9

          İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

        • 10

          Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Habertürk Anasayfa