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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı

        İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı

        İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombalaması sonucu en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:14
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        İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı
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        Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti." ifadesi kullanıldı.

        Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

        İsrail saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hala enkaz altında kalanların bulunduğuna dikkat çekildi.

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