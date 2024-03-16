İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı
İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombalaması sonucu en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların bulunduğu bildirildi.
Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti." ifadesi kullanıldı.
Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hala enkaz altında kalanların bulunduğuna dikkat çekildi.