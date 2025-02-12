İsrail'in yeni genelkurmay başkanı

İsrail’in işgal politikalarını yürüten ordunun başına savaş suçlarıyla anılan, Filistin’deki baskı ve işgalin derinleşmesine katkı sunmuş bir isim getirildi.

Yedek Tümgeneral Eyal Zamir, İsrail işgal ordusunun 24. Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Zamir, işgalin yayılmasını destekleyen, saldırgan askeri doktrinleriyle tanınan ve Gazze’den Cenin’e kadar Filistin halkına yönelik operasyonlara öncülük etmiş bir komutan olarak öne çıkıyor.

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İsrail’in işgal politikalarını yürüten ordunun başına savaş suçlarıyla anılan, Filistin’deki baskı ve işgalin derinleşmesine katkı sunmuş bir isim getirildi. Yedek Tümgeneral Eyal Zamir, İsrail işgal ordusunun 24. Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Zamir, işgalin yayılmasını destekleyen, saldırgan askeri doktrinleriyle tanınan ve Gazze’den Cenin’e kadar Filistin halkına yönelik operasyonlara öncülük etmiş bir komutan olarak öne çıkıyor.

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İşgalin ve savaş suçlarının bir parçası

İsrail’in mevcut Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin istifası sonrası Savunma Bakanı Yisrael Katz, Zamir’in “saldırgan bir politika yürüteceğine” olan inancını dile getirerek, işgalin devamına yönelik açık bir mesaj verdi: “Eyal Zamir, İsrail ordusunu akıllıca ve sorumlu bir şekilde yönetecek ve 7 Ekim olaylarından çıkarılan dersleri uygulayarak gücümüzü artıracaktır.”

Bu açıklama, Zamir’in görevi devralmasıyla birlikte İsrail’in Filistin topraklarındaki baskıcı politikalarını artıracağına işaret ediyor. Zira Zamir, geçmişte işgal altındaki topraklarda yürüttüğü operasyonlar ve Filistinli sivillere karşı uyguladığı sert askeri politikalarla tanınıyor.

Cenin’den Gazze’ye işgalin her noktasında rol aldı

Eyal Zamir, askeri kariyerinin büyük bölümünü işgal operasyonlarını yöneterek ve Filistin direnişini bastırmaya yönelik saldırılar düzenleyerek geçirdi.

• 2002’de Cenin’deki “Savunma Kalkanı Operasyonu” sırasında Filistinli direnişçileri hedef alan operasyonlarda yer aldı. İsrail işgal ordusunun Cenin’de gerçekleştirdiği toplu katliamın bir parçası oldu.

• Gazze’de yerleşimcileri koruma bahanesiyle direnişçilere karşı doğrudan çatışmalara girdi. • İşgal altındaki Golan Tepeleri’nden sorumlu tümen komutanlığı yaparak, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgaline katkı sundu.

REKLAM • İsrail’in kara operasyonlarına ağırlık veren stratejiler geliştirdi ve askeri birlikler arasındaki işbirliğini artırarak işgal politikalarını daha da sistematik hale getirdi. Diplomatik analistlere göre, Zamir’in askeri sicili, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırganlığını derinleştirmeye yönelik stratejiler içeriyor. Yeni görev: İşgali derinleştirme politikaları İsrail ordusunun başına geçen Zamir, Filistin topraklarında saldırgan bir askeri politika yürütmesiyle tanınıyor. Sadece askeri harekâtlarla değil, işgal altındaki bölgelerde yerleşimci politikasını güçlendirme ve Filistin direnişini bastırmaya yönelik stratejiler geliştirme konusunda da aktif bir rol oynadı. Diplomatik analistlere göre, İsrail’in bu atamayla verdiği mesaj açık: İşgali sürdüren, Filistin halkına yönelik baskıyı artıran ve bölgedeki gerilimi tırmandıran bir yönetim anlayışı devam edecek. Zamir’in geçmişteki sicili, Filistin halkına yönelik saldırıların devam edeceğini ve İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının daha da agresifleşeceğini gösteriyor. Bu atama, aynı zamanda Filistin halkına yönelik baskının, Gazze’ye yönelik saldırıların ve Batı Şeria’daki işgal politikalarının artacağına dair ciddi bir işaret. Diplomatik analistlere göre, Zamir’in sicili göz önüne alındığında, bu yeni dönemin daha fazla yıkım, daha fazla zulüm ve işgal politikalarının derinleşmesi anlamına geldiği açık.