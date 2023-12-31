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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 822'ye yükseldi

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 822'ye yükseldi

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan saldırılar devam ederken, Gazze'de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 822'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:30
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        Gazze'de can kaybı 22 bine yaklaştı!
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 150 artarak 21 bin 822'ye ulaştı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

        Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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