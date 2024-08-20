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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırısında 9 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırısında 9 kişi öldü

        İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:43
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        İsrail'den Gazze'deki bir okula saldırı
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        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı.

        Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu.

        İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

        İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

        Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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