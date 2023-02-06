İsrail'den Türk bayraklı dayanışma mesajı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Türkiye'ye destek amacıyla Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
TÜRK BAYRAĞIYLA AYDINLATILDI
Tel Aviv Belediyes'nden Türkiye’ye anlamlı bir destek geldi. İHA'nın haberine göre; merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
FELAKET YAŞAYAN ÜLKELERE ANLAMLI DESTEK
Tel Aviv Belediyesi, felaket yaşayan ülkelere destek amacıyla sık sık belediye binasının dışına ilgili ülkenin bayrağını yansıtarak destek mesajı veriyor.
*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.