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İsrail'de Tel Aviv belediye binası, Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

Kahramanmaraş'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Türkiye'ye İsrail'den anlamlı bir destek geldi. Başkent Tel Aviv'deki belediye binası, Türkiye ile dayanışma amacıyla Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

Giriş: 06.02.2023 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'den Türk bayraklı dayanışma mesajı
İsrail'den Türk bayraklı dayanışma mesajı
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İHA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Türkiye'ye destek amacıyla Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

TÜRK BAYRAĞIYLA AYDINLATILDI

Tel Aviv Belediyes'nden Türkiye’ye anlamlı bir destek geldi. İHA'nın haberine göre; merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

FELAKET YAŞAYAN ÜLKELERE ANLAMLI DESTEK

Tel Aviv Belediyesi, felaket yaşayan ülkelere destek amacıyla sık sık belediye binasının dışına ilgili ülkenin bayrağını yansıtarak destek mesajı veriyor.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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