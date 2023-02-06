İsrail'den Türk bayraklı dayanışma mesajı

Tel Aviv Belediyes'nden Türkiye’ye anlamlı bir destek geldi. İHA'nın haberine göre; merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.