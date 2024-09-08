İsrail'de on binlerce kişi esir takası anlaşması talebiyle sokağa indi

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İsrail'de başta Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa olmak üzere pek çok kentte on binlerce İsrailli, esir takası anlaşması yapılması için sokağa indi.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden bir an evvel Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapmasını isteyen sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv ve Hayfa'da göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı. İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti. MÜZAKERELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. REKLAM

Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor. ESİRLERİN AİLELERİ NETANYAHU'YU SORUMLU TUTUYOR İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu. Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.