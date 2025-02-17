İsrail Başbakanı Netanyahu, devam eden yolsuzluk davasında onuncu kez hakim karşısına çıktı | Dış Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, devam eden yolsuzluk davasında onuncu kez hakim karşısına çıktı | Dış Haberler

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, 10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında onuncu kez duruşmada hazır bulunduğu belirtildi.

Duruşmada, hakimler ile Netanyahu'nun avukatları arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

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Davanın hakimleri, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştukları gerekçesiyle reddetti ve yerine oturmasını istedi. İsrail Başbakanı, bu durum karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını hatırlatan hakimler, başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedi.

DURUŞMAYA "ACİL GÜVENLİK İSTİŞARESİ" SEBEBİYLE ARA VERİLDİ

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İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşmaya 2 kere ara verilmesi talebinde bulunmuştu.

Birinci arada Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştü.

Daha sonra devam eden duruşmada, İsrail Başbakanı'nın eline bir zarf tutuşturulmasının ardından Netanyahu, "Üzgünüm, gerçekten gitmem gerekiyor." diyerek ara talep etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Sayda kentinde üst düzey bir Hamas komutanına suikast düzenlediği haberlerinin duyulduğu sırada verilen 20 dakikalık arada, Başbakan Netanyahu'nun "acil güvenlik istişaresi" yaptığı bildirildi. İsrail basını, aranın bu saldırı sebebiyle istendiğini iddia etti.

BİRÇOK DURUŞMAYA KATILMAMIŞTI

Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan dava duruşmaları kapsamında haftada 3 kez savunma yapması planlanıyordu. Buna karşın Netanyahu, ameliyat olmasının yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitmesi, ABD gezisi gibi çeşitli gerekçelerle daha önceki birçok duruşmaya katılmamıştı.

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NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor. REKLAM Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor. Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.