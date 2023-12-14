İspanya'nın eşsiz yılbaşı geleneği: Gece yarısında 12 üzüm tüketmek

12 ÜZÜM YEMENİN SEMBOLİK YERİ

12 üzüm yemenin en sembolik yeri Madrid'deki Casa de Correos saatinin bulunduğu Puerta del Sol meydanıdır. Bu saat, 12 çan sesinin hızını ayarlayan saattir ve her çan sesinde bir üzüm yemeniz gerekir. Herkesin bu alana gelip üzüm yemesi mümkün değildir bu yüzden gidemeyenler için tüm İspanyol kanallarında canlı olarak yayınlanır ve izleyiciler, etkinliği en sevdikleri sunucularla takip edebilirler.