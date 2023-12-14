İspanya'nın eşsiz yılbaşı geleneği: Gece yarısında 12 üzüm tüketmek
İspanyolların yılbaşı gecesinde 12 tane üzüm yeme geleneği olduğunu biliyor muydunuz? İspanyol kültüründe kök salarak yılbaşı gecelerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen bu gelenek, zamanla diğer Latin Amerika ülkelerine de yayıldı. İşte, alışılmadık 12 üzüm yeme geleneğine dair detaylar...
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Her ülkenin kendine ait batıl inançları vardır ve bu inançların bazen şans bazen de kötülük getirebileceğine inanılır. Bu inançlardan bazıları yılbaşında gelenek haline gelir, örneğin en bilineni yılbaşında hediyeleşmek ve kırmızı giyinmektir. İspanyolların geleneğinde ise her bir üzüm, temsil ettiği aya dair dileklerle birlikte yeni yıla umut ve olumlu enerjiyle girme arzusunu simgeler. İşte, İspanyolların ilginç yılbaşı geleneğine dair detaylar…
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BU GELENEK NE ZAMAN BAŞLADI?
1909'da İspanya'nın Alicante kentinde büyük bir üzüm mahsulü vardı ve yetiştiriciler, hasat fazlalığından kurtulmanın yolunu aradılar. Yetiştiriciler, bolluk ve bereketin sembolü diyerek insanları yeni yılın ilk dakikalarında 12 üzüm yemeye teşvik ettiler.
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Ancak eski gazeteler aracılığıyla yapılan son araştırmalar, bu geleneğin 1880'lere kadar uzandığını gösteriyor. Bu geleneğin, Fransızların üzüm yiyerek şampanya içme geleneğini taklit eden İspanyol üst sınıflarla alay etmek için ortaya çıktığı düşünülüyor. Yani, alt sınıfın üyeleri burjuvaziyle alay etmenin bir yolu olarak üzüm yemeye başladı ve tarihi saat kulesinin bulunduğu Puerta del Sol gibi halka açık meydanlarda toplandı.
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NASIL TÜKETİYORLAR?
Geleneğe göre İspanyollar, yeni yılda gece yarısı çalan on iki saat çanının her biri için bir üzüm yemeye çalışıyorlar. Amaç, çanların çalması bitmeden tüm üzümleri bitirmektir fakat üzümleri hızlı tüketmek zor olabiliyor çünkü İspanya’da çekirdeksiz üzümler yaygın değil.
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12 ÜZÜM YEMENİN SEMBOLİK YERİ
12 üzüm yemenin en sembolik yeri Madrid'deki Casa de Correos saatinin bulunduğu Puerta del Sol meydanıdır. Bu saat, 12 çan sesinin hızını ayarlayan saattir ve her çan sesinde bir üzüm yemeniz gerekir. Herkesin bu alana gelip üzüm yemesi mümkün değildir bu yüzden gidemeyenler için tüm İspanyol kanallarında canlı olarak yayınlanır ve izleyiciler, etkinliği en sevdikleri sunucularla takip edebilirler.
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HANGİ ÜZÜM YENİR?
12 üzüm evde ya da saat kulesinin önünde yenilebilir. Diğer yerel çeşitlere kıyasla hasat mevsimi daha geç olan Alicante'nin beyaz Aledo üzümleri gelenekseldir ve yılın bu zamanlarında İspanyol marketlerinden on ikilik paketler halinde satın alınabilir.
Fotoğraf temsilidir.
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ŞANS GETİRİYOR MU?
Geleneğe göre, çanların çalmasıyla eş zamanlı olarak 12 üzüm yemeyi başarırsanız, iyi bir yıl geçireceksiniz. Bu 12 üzümün (çan başına 1) yılın 12 ayını simgelediği söyleniyor. Yemeyi başardığınız her üzüm için önünüzdeki yıl, şanslı bir ay geçireceksiniz. Ancak yeni yılın ilk gününde canınız istediğinde üzüm yiyemezsiniz.
Kaynak: The Spanish Academy, Sampere