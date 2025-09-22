İspanya Milli Basketbol Takımı'nda Chus Mateo dönemi!
İspanya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Chus Mateo getirildi.
İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chus Mateo, Real Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 İspanya Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
