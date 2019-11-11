İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hükümet kurulamamasından dolayı yaklaşık 6 ay sonra halk bir kez daha sandık başına gitti.

Resmi seçim sonuçlarına göre Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bir kez daha 1'inci siyasi parti çıksa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

PSOE'nin bir önceki seçimlerde 123 olan milletvekili sayısı 120'ye gerilese de kendisine daha yakın olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un daha fazla oy kaybetmesinden dolayı sol blok olarak güç kaybına uğradı.

AA'nın haberine göre; PSOE'nin konumunu koruduğu seçimlerde sol blok 158'de sağ blok ise 150'de kalırken her ikisinin de 176'nın gerektiği meclis çoğunluğunun gerisinde olduğu görüldü.

AŞIRI SAĞ OYLARINI İKİ KAT ARTIRDI

Seçim sonuçları bir önceki seçimlere göre kıyaslandığında, en fazla öne çıkan gelişme, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin yükselişi oldu.

Katalonya krizinin yükselmesiyle birlikte kurulan ve ikinci kez genel seçimlere katılan Vox, 24 olan milletvekili sayısını 52'ye kadar yükseltti.

Oylarını iki kattan fazla artıran Vox, ülkedeki 3'üncü büyük siyasi parti konumuna geldi.

İspanya'da sağın kalesi olan Halk Partisi (PP) de son seçimlerde 66 olan milletvekili sayısını 88'e çıkardı.

Vox ve PP'nin oylarını artırmasında Katalonya'da yaşanan ayrılıkçı girişimlerin ve bununla bağlantılı sokak eylemlerinin etkisi büyük oldu.

Liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisi ise son yasama döneminde sergilediği hükümetin kurulmasını önleyici politikasının faturasını ağır ödedi.

C's 57 olan milletvekili sayısının 10'a düşmesiyle seçimlerin en büyük kaybedeni olarak dikkati çekti.

Diğer yandan Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler, İspanyol meclisinde bu bölgenin çoğunluğunu temsil etmeyi sürdürdü.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC-13),Katalonya için Birlik (JxCat-8) ve ilk defa İspanya'da genel seçimlere katılan radikal sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP-2) toplamda 23 milletvekili çıkardı.

Ayrıca yeni kurulan ve ilk defa seçimlere iştirak eden, İspanya'da önemli bir sorun olan büyük kentlere göçün en büyük mağdurlarından Teruel kentindeki "Teruel Var" partisi 1, Podemos'dan ayrılan bir grubun kurduğu sol görüşlü Mas Pais de 3 milletvekili çıkardı.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından, açılan sandıkların yüzde 95'ine göre verilen resmi sonuçlarda 350 sandalyeli mecliste dağılım şöyle oldu:

PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 88, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 7 Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı Eh Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloku (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından meclis dağılımı şu şekilde olmuştu:

PSOE 123, PP 66, C's 57, Unidas Podemos 42, Vox 24, ERC 15, JxCat 7, PNV 6, Eh Bildu 4, NA 2, CC 2, Compromis 1, PRC 1.

AZINLIK HÜKÜMETİ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Bir önceki seçimlere nazaran mecliste 3 milletvekilini ve senatodaki çoğunluğunu kaybeden PSOE'nin lideri Sanchez, yaptığı balkon konuşmasında, meclisteki tüm siyasi partilere "istikrarlı bir hükümet için destek verin" çağrısında bulundu.

"Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak." diyen Sanchez, siyasi rakiplerine "sorumlu hareket edip, azınlık hükümetinin önünü açmaları" yönündeki mesajını iletti.

Meclis aritmetiğine göre, PSOE'nin bir azınlık hükümeti kurması için tek seçeneğin, en büyük siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) güven oylamasında çekimser kalması olasılığı gözüküyor.

PSOE binası önünde toplanan partililer, Sanchez konuşmasını yaptığı sırada, bu alternatife atfen "PP ile olmaz" sloganları attı.

İspanya'da sağın en büyük partisi olan ve bir önceki seçimlere nazaran oylarını artıran PP'nin lideri Pablo Casado da sonuçları değerlendirdiği konuşmasında, "PP iyi bir sonuç elde etti ama İspanya'nın geleceği ve hükümet kurulması açısından kötü bir sonuç alındı." dedi.

"Sanchez referandumu kaybetti." ifadesini kullanan Casado, İspanya'da "sol hükümete gerçek alternatifin PP olduğunu" savundu.

PP lideri, Sanchez'i sert dille eleştirmesine rağmen "İspanya daha fazla hükümetsiz kalamaz." diye konuştu.

PSOE liderinin alacağı karara bakarak, "üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini" kaydeden Casado, çekimser oy kullanarak olası bir PSOE azınlık hükümetine destek vermek için açık kapı bıraktı.