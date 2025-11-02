Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 3-2'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 23:15 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:15
        "2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir"
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

        "2-0'DAN GERİ DÖNMEK BÜYÜK TAKIM İŞİDİR"

        Maçtan önce kız arkadaşının gol atacağını söylediğini dile getiren İsmail, "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

        Armanın önemine dikkat çeken İsmail, "İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.

