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İsmail’in ailesi, oğullarının ölümünde Seher’in parmağı olduğu iddialarını sürdürünce stüdyoda gergin anlar yaşandı. Seher öfkelendi ve stüdyodan kısa süre çıktı.

Sakinleştikten sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Seher’in evinden canlı yayın yaptı. Olay günü “Üzerimdekileri burada yaktım” dediği tandır ekranlara geldi. Seher’in babası kıyafetleri “Ben yaktım" derken, Seher’in erkek kardeşi kendisinin yaktığını iddia etti.

İsmail’in ailesinin suçlamalarını kabul etmeyen olay adam Faruk ise bugün yayına katılmadı. “Rahatsızım hastanedeyim" dese de araştırmalar sonucu Selendi’de herhangi bir hastanede Faruk’un hastane giriş kaydına rastlamadı.

İsmail'i kimin öldürdüğü ile ilgili şüpheler her geçen gün artıyor.