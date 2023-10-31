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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:28
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        İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'da!
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        TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ı, “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        PFDK'dan İsmail Kartal ile ilgili yapılan açıklamada; "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL’ın 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

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        Emre Kocadağ hakkında ise; "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ’ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncave “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Siyah-beyazlı kulübün de saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar gerekçesiyle disipline yollandığı kaydedildi.

        G.SARAY VE 4 KULÜP DE PFDK'LIK OLDU

        Galatasaray Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Yukatel Adana Demirspor'un saha olayları, Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı hareket, MKE Ankaragücü'nün talimatlara aykırı hareket ve Siltaş Yapı Pendikspor'un da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ya sevklerine karar verildiği ifade edildi.

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