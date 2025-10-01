İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi: İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada gençlere önemli bir müjde verdi. İŞKUR Gençlik Programı'na olan yoğun ilgi nedeniyle kontenjan sayısının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyuran Erdoğan, hem öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken gelir elde edebileceğini hem de iş dünyasında deneyim kazanabileceğini vurguladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı şartları neler? Detaylar haberimizde...
Gençlerin hem eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatına adım atabilmelerini hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci yeniden gündemde. Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun talep üzerine program kontenjanlarının artırıldığını ve 150 bin gencin programa dahil olacağını açıkladı. İşte güncel bilgiler...
KONTENJAN SAYISI ARTTI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.
İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programıdır. Program, öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler. Türkiye İş Kurumu tarafından, 10 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülmektedir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, başvurularını İŞKUR Gençlik Programı'na belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.