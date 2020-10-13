Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Ekim Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bağcılar, Kartal, Kağıthane ilçelerinde 13 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 EKİM 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yalı Mahallesı Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2020 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2020 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.