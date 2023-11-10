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        Haberler Gündem Çevre İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı! - 10 Kasım itibariyle baraj doluluk oranları, yağıştan sonra baraj doluluk oranı yükseldi mi, son durum ne? - Güncel Gündem Haberleri

        Düşüyor... İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kentte 10 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 16.77 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı bu sabah, yüzde 16.51'e düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:54
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        Düşüyor... İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Önceki gün özellikle gece saatlerinde başlayan sağanak dün sabah da devam etti; ancak barajların doluluk oranında artış olmadı. Dahası bugün itibariyle oran daha da geriledi.

        BARAJ DOLULUK ORANI: YÜZDE 16.51'E DÜŞTÜ

        Mega kentte barajların doluluk oranı; dün itibariyle yüzde 16.77 olarak ölçülmüştü. Bu sabah yapılan son ölçümde ise bu oran düşerek yüzde 16.51'e geriledi.

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        HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre hafta sonu ve pazartesi günü de İstanbul'da sağanak bekleniyor.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Öte yandan yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda dikkatli olması uyarısında bulundu.

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        #İSKİ baraj doluluk
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