İSKİ 3 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayı ile birlikte barajlardaki doluluk oranları etkili olan yağışlarla birlikte yükselişe geçebilir. Şu an baraj doluluk oranı kritik seviyede. İşte İSKİ 3 Kasım güncel baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,54 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: %18,23

Darlık Barajı: %34,23

Elmalı Barajı: %53,07

Terkos Barajı: %25,58

Alibey Barajı: %11,17

Büyükçekmece Barajı: %26,21

Sazlıdere Barajı: %23,62

