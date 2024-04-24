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        Haberler Gündem İskenderun Körfezi'nde ürün tankeri gemisi kalkış esnasında karaya oturdu - Güncel haberler

        İskenderun Körfezi'nde ürün tankeri gemisi kalkış esnasında karaya oturdu

        İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri gemisi, terminalden kalkış esnasında karaya oturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:12
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        İskenderun Körfezi'nde ürün tankeri gemisi karaya oturdu
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        "Minerva Antonia" isimli ürün tankerinin, İskenderun Global Terminali'nde kalkış esnasında karaya oturması üzerine İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda yüzdürülen gemi, kontrolleri için demirleme sahasına çekildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin herhangi bir hasar veya deniz kirliliğine neden olmadığı belirtilerek, "Minerva Antonia isimli gemi İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yüzdürülmüş olup gerekli kontrollerin yapılması için demirleme sahasına demirlemiştir. İdari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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