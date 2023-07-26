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        Hemzemin geçitte trenin çarptığı işitme engelli hayatını kaybetti

        Aydın'da, işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Abdullah Bilgin'e tren çarptı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada Bilgin, olay yerinde hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:40
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        İşitme engelliye hemzemin geçitte tren çarptı
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        Aydın'da, trenin çarptığı Abdullah Bilgin, yaşamını yitirdi.

        Kaza, Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi demiryolu hemzemin geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Abdullah Bilgin'e, bariyerli hemzemin geçitten karşıya geçerken, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin çarparak sürüklediği Bilgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayı duyan Bilgin'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, zaman zaman da kendi aralarında tartışma yaşadı. Trenin makinisti polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #Aydın Haberleri
        #tren kazası
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