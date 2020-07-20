Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile uzun yıllardır evli olan Işıl Reçber, Show TV ekranlarının sevilerek izlenen yarışma programı olan Kuaförüm Sensin yarışmasının yenilenen kadrosunda yer alan isimlerden birisi oldu. Moda dünyasının da yakından tanıdığı bir isim olan Işıl Reçber, aynı zamanda Fenerbahçe ve Beşiktaş Spor Kulüplerinin eski kalecisi Rüştü Reçber'in eşi olarak tanınıyor. Peki, Işıl Reçber kimdir, Işıl Reçber kaç yaşında? İşte Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’in hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için araştırdık.

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Işıl Reçber 42 yaşındadır. 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te dünyaya gözlerini açan, ayrıca Antep ve Arnavut karışımı üç çocuklu bir ailenin tek kızı olan Işıl Reçber’in kendisinden büyük iki abisi var. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanışmış ve 18 yaşında iken de evlenmişler. Evlendikleri zaman Rüştü Rençber ise henüz 23 yaşındaymış. 1997 yılında nikah masasına oturan ve hayatlarını birleştiren Rüştü-Işıl Reçber çifti bu yıl evliliklerinin 23. yılını kutladılar. Rüştü-Işıl Reçber çiftinin, Tuvana ve Mehmet Burak isimlerini taşıyan bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu var. Işıl Reçber, bir röportajına evliliği hakkında “Çocuk yaşta ‘evet’ dedim ama bir gün bile pişman olmadım verdiğim bu karara. Yeniden dünyaya gelecek olsam, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim." cümlelerini kurmuştu.

Modayla ilgilenen ve moda dünyasının tanıdığı bir isim olan Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlara da imza atmıştır.

Sık sık giydiği kıyafetler, yaptırdığı saç tasarımı ve makyajlarıyla basında yer alarak gündemden yaratan modacı güzel Işıl Reçber aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden birisidir. Güzelliği ve fit görünüme sahip olan ayrıca birçok dernek ve vakıf faaliyetleri ve projelerine katkıda bulunan Işıl Reçber’in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığını da bilmenizi isteriz. Sevilen yarışma Kuaförüm Sensin 2020 sezonunda jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkan Işıl Reçber, yıllar önce yapılan bir röportajda “Modayı çok seviyorum. Moda benim için bir tutku ama bunu modayla ilgili bir şeyler yapmak için kullanmıyorum, sadece keyif aldığım için yapıyorum. Kendi stilimi tanıtmak, ya da insanlara “Siz de ister misiniz” diye sormak gibi her hangi bir derdim yok, ama belki ileride bu konuda bir sürprizim olur.” demişti.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile uzun yıllardır mutlu bir evliliği olan Işıl Reçber’in, yeni projesi ise Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışma programı oldu. Diva Bülent Ersoy ve Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç ayrıca bir önceki sezonda jüri üyeliği yapan saç tasarım uzmanı Adnan Serter ile birlikte jüri üyeliği yapmaya başlayan Işıl Reçber, gerek kendi tarzıyla gerekse yarışmacılar için yaptığı yorumlarla bütün dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.