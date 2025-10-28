Habertürk
        İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya’da iş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

        Konya'da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kişi, av tüfeği ile rastgele etrafa ateş açtı. Olayda iş yerinde ve komşu iş yerleri önünde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 18:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:13
        İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı
        Konya'daki olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

        Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        #Son dakika haberler
