İş Sanat'tan yeni etkinlikler

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O zaman “Hep Barabar”

İş Sanat, Nisan programında çok özel bir konsere imza atıyor. Taner Ölmez’in solisti olduğu ve basgitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar, 5 Nisan Cuma akşamı 20.30’da “Hep Barabar” konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda sahnede olacak. “Feridem”, “Lingo Lingo” gibi sevilen türküleri kendisine özgü bir yorumla seslendiren Barabar, tiyatrocu Demet Evgar’ı da sahnesine konuk edecek. “Barabar”da Taner Ölmez ve Serkan Keskin’in yanı sıra müzisyenler Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan da yer alıyor.

Duygularla dolu: “Forever Tango” Gösterisi İş Sanat’ta

Dünyaca ünlü müzisyen Luis Bravo’nun tango dans topluluğu “Forever Tango”, 23 Mayıs Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği gösterisiyle İş Sanat seyircisinin ilk kez karşısına çıkacak. Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını ustaca sahneye taşıyan topluluk, Amerika’yı baştanbaşa dolaştı. Tony ile Drama Desk ödüllerine aday gösterildi. Broadway’de en çok sahne alan gösterilerden biri olan Forever Tango, 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşuyor.

Millî Reasürans Oda Orkestrası’ndan Anadolu Rock Projesi “Bukalemun”

İş Sanat, Millî Reasürans Oda Orkestrası’nı “Anadolu Rock-Bukalemun” konseri 14 Mayıs akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un üstlendiği konserde Çağ Erçağ (viyolonsel), Nurkan Renda (lead gitar), Uğur Gülbaharlı (tuşlu çalgılar), Levent Candaş (basgitar), Emre Günay (davul) sahne alacak.

2015 yılında Hakan Şensoy, Nurkan Renda ve Çağ Erçağ’ın fikriyle ortaya çıkan ilk kez Millî Reasürans Konser Salonu’nda sahnelenen Bukalemun projesi, klasik armoniden post modern yaklaşıma kadar pek çok kompozisyon tekniğini barındırıyor. Çağ Erçağ’ın kusursuz yorumculuğu, Nurkan Renda’nın Rock müziğinin tüm ögelerine sahip derin bilgi birikimi ve Hakan Şensoy’un sıra dışı kompozisyon yaklaşımıyla seyircisine unutamayacakları bir gece vadediyor.

Pat Pat Patara Minikleri Patara Antik Kenti’ne Doğru Müzikli Bir Yolculuğa Davet Ediyor

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara," küçük tiyatro severleri İş Kuleleri Salonu’na davet ediyor. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği, Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, seyircilerine eğlenceli bir macera sunacak.

10 Mart, 27 Nisan ve 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek oyunun biletleri için acele edin.

"Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır," bilmecesiyle başlayan oyunda arkeolog Aslı önderliğinde, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Patara Antik Kenti’nin esrarengiz atmosferinde eşsiz bir yolculuğa çıkar.

Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmaz yer alıyor. Müziklerini Tolga Çebi'nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer'e ait.

4 yaş ve üzeri izleyiciler için önerilen oyun, tarihin merak ve heyecan dolu sürprizleriyle küçük tiyatro severleri buluşturacak.

Öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjanın da ayrıldığı etkinliklerin biletleri, tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.