İş Sanat, Büyük Zafer’in 103. yıldönümünde Kocatepe’de

İş Sanat’ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yaptığı özel seçkileri Anadolu’daki sanatseverlerle paylaştığı Anadolu Sergileri’nin yeni durağı 23-24 Ağustos’ta Kocatepe oldu.

“Büyük Zafer” başlıklı seçkide Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan Atatürk portreleri ile bu coğrafyayı ve Büyük Zafer’i betimleyen eserler yer aldı.

Sanat tarihimizin ve 1914 Kuşağı’nın güçlü portre ustalarından Feyhaman Duran, puslu ve mistik etkili peyzajlarıyla tanınan Ayetullah Sümer, Atatürk portreleriyle öne çıkan Nusret Karaca ve Rahmi Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı’nda Ahır Dağı Taarruzu’nu betimleyen Ziya Duru ile günümüzün etkili heykeltıraşlarından Mehmet Aksoy’un eserleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Büyük Taarruz’un 103. yıldönümünde düzenlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarına duyulan saygı ve minneti yansıtan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal, sanatçılar ve eserleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturan Anadolu Sergileri farklı seçkiler ile devam edecek.