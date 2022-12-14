İş Sanat'ta Beril Anılanmert'in Seyir Defteri sergisi 

Farklı tekniklerdeki seramik formları ile tanınan seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in Seyir Defteri başlıklı sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 13 Aralık 2022’de açıldı.

Anılanmert’in Seyir Defteri’nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son zamanlarda ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. Sergide seramik formların yanı sıra pentür karakterindeki karolar ve enstalasyonlar sanatseverlerle buluşuyor.

Anılanmert’in teorik bilgi birikiminin ve sanat alanındaki kesintisiz üretiminin yansıdığı sergide sanatçı, zaman zaman seramik malzemenin dışına taşmayı, giderek farklı disiplinlere yönelmeyi seçiyor. Sanatçı geniş bir bakış açısıyla oluşturduğu yapıtlarına düşünsel-eleştirel bir boyut da katıyor. Böylece sanatseverlerin karşısına dünya ölçeğinde toplumsal çözümlemelerin, felsefî yaklaşımların estetik sonuçları da çıkıyor.

Geleneksellik ile günümüz teknoloji koşulları arasında sürekli gidiş-gelişler ortaya koyan bu sergi, bir yandan Anılanmert’in sanatında kat ettiği yola bir ışık tutarken, öte yandan onun hayata bakış açısının da ipuçlarını gösteriyor. Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri eserleri aracılığıyla yansıtan sanatçı, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor.

Geçtiğimiz yıl İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ağırlanan sanatçının eserlerini Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde ücretsiz ziyaret etmek mümkün.

Beril Anılanmert hakkında:

Eserleri 25 kişisel serginin yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok grup sergisinde, sempozyumlarda sergilendi. Ulusal ve uluslararası yarışmalara jüri üyesi olarak davet edildi. Eserleri müze koleksiyonlarına katıldı. Sanatsal uygulamaları özel ve kamu yapılarında yer almaya devam ediyor.