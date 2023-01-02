DHA

Kayseri'de Salih S., tartıştığı iş arkadaşı Ahmet Cemil Ş.'yi (30) tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var" dedi.





Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Salih S. ve Ahmet Cemil Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Salih S., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Cemil Ş.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.





'AĞABEY ÇOCUKLARIM VAR'

Ahmet Cemil Ş., sağlık ekiplerince ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var "dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cemil Ş., tedaviye alındı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.