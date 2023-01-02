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İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var

Kayseri'de iki arkadaş Salih Ş. ile Ahmet Cemil Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönünce, olayda yaralanan Ahmet Cemil Ş. hastaneye götürüldüğü ambulansın içinde böyle feryat etti: Ağabey çocuklarım var...

Giriş: 02.01.2023 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var
DHA

Kayseri'de Salih S., tartıştığı iş arkadaşı Ahmet Cemil Ş.'yi (30) tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var" dedi.


Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Salih S. ve Ahmet Cemil Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Salih S., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Cemil Ş.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.


'AĞABEY ÇOCUKLARIM VAR'

Ahmet Cemil Ş., sağlık ekiplerince ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var "dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cemil Ş., tedaviye alındı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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