Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Irkçı mesajlar atan İngiliz taraftar, 3 yıl statlara giremeyecek

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar gönderen Antonio Neill isimli taraftara, 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

Giriş: 14.03.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Irkçı mesajlar atan İngiliz taraftar, 3 yıl statlara giremeyecek
AA

Sky News'in haberine göre, ekim ayında oynanan Brentford-Brighton maçında Toney'in takımı adına 2 gol kaydetmesi sonrası Neill'in ırkçı mesajları gelmeye başladı.

Toney'in kendisine gönderilen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, Neill'i ülkenin kuzeyindeki Blyth kentinde yakaladı.

Neill, 25 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede ülkedeki en üst futbol ligi olan Premier Lig'in yanı sıra alt ligler olan Championship, 1. Lig, 2. Lig ve Ulusal Lig maçlarının oynandığı tüm stadyumlara 3 yıl boyunca giriş yasağına çarptırıldı.

Suçunu kabul eden Neill, bu süre içinde İngiltere Milli Takımı'nın yurt içi ve yurt dışındaki eleme ile turnuva maçlarını da takip edemeyecek.

Neill'e saldırgan mesaj atmaktan dolayı verilen 4 ay hapis cezası ise ertelendi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!
TOGG renkleri ve özellikleri
TOGG renkleri ve özellikleri
İsveç Başbakanı Kristersson: Finlandiya'nın NATO'ya bizden önce üye olma ihtimali arttı
İsveç Başbakanı Kristersson: Finlandiya'nın NATO'ya bizden önce üye olma ihtimali arttı
Hititlerin sonunu kuraklık mı getirdi?
Hititlerin sonunu kuraklık mı getirdi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.