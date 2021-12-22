BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DE AÇIKLADI

Büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisinde, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." ifadelerini kullandı.

Gözde Kahveci'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan İrfan Can Kahveci de yaptığı yorumla bebeğin cinsiyetini açıklamış oldu. Kahveci, eşine, "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." sözleriyle seslendi.