İrfan Can Eğribayat'tan Ndiaye'ye tepki!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

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"DİREKT ANA BACI KÜFÜRLER BAŞLIYOR"

İrfan Can Eğribayat yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar." dedi.