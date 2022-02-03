Ünlü sinemacı vefat etti

Türk sinemasının acı kaybı...

İrfan Atasoy, yaş gününde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti...

Yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak 90 filmle hizmet eden Atasoy'un cenazesi 4 Şubat 2022'de Levend Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

İrfan Atasoy, 3 Şubat 1937'de Adana'da doğdu. Sinemaya senaryo yazarı olarak adım attı. Filme çekilen ilk senaryosu henüz yirmi yaşındayken yazdığı Kahraman Üçler (1961) oldu. Aramızdaki Düşman (1964), Kendi Düşen Ağlamaz (1969) ve Zalim (1973) gibi filmlerin senaryolarına imza attı. 1967 yılında İnce Cumali filmi ile yapımcılığa ve aynı yıl içinde Klink İstanbul'da filmi ile de oyunculuğa başladı. Ardından Bin Defa Ölürüm (1969), Belanın Kralı (1971), Beş Hergele (1971), Kara Cellat (1971), Susuz Yaz (1973), Gördüğün Yerde Vur (1975), Hamal (1976) filmlerinde rol aldı ve bu filmlerin yapımcılığını yaptı. Sonraki yıllarda yönetmen koltuğuna da oturan Atasoy, Sütü Bozuk (1976), Erkeğim (1977) filmlerini çekti. 1978 yılında sinemadan uzaklaştı ve daha çok film ithalatı ve sinema salonu işletmeciliğine yoğunlaştı. Son olarak 2005 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirildi.