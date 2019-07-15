YORUM YAĞDI

Sak'ın 101 binden fazla beğeni alan paylaşımına, Danla Bilic, Simge Sağın ve Gülse Birsel gibi birçok ünlü isimden yorum yağdı. Bilic, Sak'ın paylaşımına, "Bende böyle durmamıştı, neden acaba?" yorumunu yaparken Sağın, "Bebeksin bebek. Çok güzel olmuş kırmızılar üstünde" ifadelerini kullandı.