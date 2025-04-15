İrem Derici: 2 - 3 bin TL'ye bana gelin! - Magazin haberleri

İrem Derici: 2 - 3 bin TL'ye bana gelin! - Magazin haberleri

Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. JLO; 1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da ise İstanbul'da sahne alacak.

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Konserin en ucuz bileti 26 bin TL, en pahalı bilet ise 72 bin TL. Jennifer Lopez, konserlerinin VIP bölümü biletleri ise, 71 bin 267 TL ila 666 bin TL arasında satışa çıktı.

İrem Derici, bilet ücretleri karşısında esprili bir yorum yaptı. Derici; "2-3 bin TL'ye bana gelin, size tüm repertuvarımı okurum" dedi.