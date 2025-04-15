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        Haberler Magazin İrem Derici: 2 - 3 bin TL'ye bana gelin! - Magazin haberleri

        İrem Derici: 2 - 3 bin TL'ye bana gelin!

        Şarkıcı İrem Derici, Jennifer Lopez'in Türkiye konserlerinin bilet fiyatlarını görünce; "2 - 3 bin TL'ye bana gelin, size tüm repertuvarımı okurum" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:27
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        "2 - 3 bin TL'ye bana gelin!"
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        Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. JLO; 1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da ise İstanbul'da sahne alacak.

        Konserin en ucuz bileti 26 bin TL, en pahalı bilet ise 72 bin TL. Jennifer Lopez, konserlerinin VIP bölümü biletleri ise, 71 bin 267 TL ila 666 bin TL arasında satışa çıktı.

        İrem Derici, bilet ücretleri karşısında esprili bir yorum yaptı. Derici; "2-3 bin TL'ye bana gelin, size tüm repertuvarımı okurum" dedi.

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        #irem derici

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